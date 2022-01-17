شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الرابع الابتدائي يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل طلاب الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، كما يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة تكنولوجيا المعلومات فى الفترة الثانية من الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.