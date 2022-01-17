شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المعلومات يطلق تقريره الربع السنوى حول اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من تقريره ربع السنوي بعنوان "الصادرات السلعية غير البترولية الربع الثالث 2021"، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ قد بلغت ٧.٧ مليارات دولار بنسبة ارتفاع بلغت ٢٧,١ ٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق له.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ لتسجل نحو ٢,٢ مليار دولار مقابل نحو ١,٣ مليار دولار خلال الربع الثالث ٢٠٢٠ وبنسبة ارتفاع بلغت ٦٩,٧%، حيث جاءت إيطاليا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث ٢٠٢١ بقيمة ٤٤٩,٧ مليون دولار، تلتها مالطا بقيمة ٣١٧,٩ مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة ٢٩٧,٧ مليون دولار، فيما جاءت دولتا لوكسمبرج ولاتفيا كأقل دول الاتحاد الأوروبي استيرادًا للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث من ٢٠٢١ بقيمة ٠,١ مليون دولار و ١,١ مليون دولار على التوالي.

وجاءت الصين في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا في الميزان التجاري بمقدار ٢,٩ مليار دولار خلال الربع الثالث من ٢٠٢١، تلتها كلٌّ من (ألمانيا الاتحادية، والهند) بمقدار ٧٧٨,٦ مليون دولار، و٥٠٨,٨ ملايين دولار لكل منهما على التوالي.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ نحو ١,٩ مليار دولار مقابل ٢,٩ مليار دولار خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، محققًا انخفاض بنسبة ٣٤,٥%.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر خلال الربع الثالث من ٢٠٢١؛ حيث بلغت الصادرات المصرية إليها نحو ٦٦٥,١ مليون دولار، وهو ما يمثل ٨,٦ ٪ من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الثالث من ٢٠٢١، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو ٤٨٠,٤ مليون دولار، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بنحو ٤٥٤,٢ مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات سلعة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها 931.5 مليون دولار، كأكبر الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الثالث من ٢٠٢١، مقابل نحو ٥٧٥,٢ مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠، تلتها اللدائن ومصنوعاتها، حيث سجلت نحو ٦٥٤,٨ مليون دولار خلال الربع الثالث من ٢٠٢١، مقابل نحو ٤٧٦,٩ مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.

ووفقًا لأعلى عشر سلع تم تصديرها خلال الربع الثالث من ٢٠٢١، فإن سلعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار كريمة هي السلعة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في صادراتها خلال الربع الثالث من ٢٠٢١ مقابل الربع الثالث من ٢٠٢٠، كما ارتفع الوزن النسبي لسلعة الحديد الصب (الزهر) والحديد الصلب (الفولاذ) إلى ٧,٣ ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الثالث من ٢٠٢١ مقابل نحو ٣,٢ ٪ خلال الربع نفسه من عام ٢٠٢٠.

وجاءت سلعة الحديد الصب (الزهر) والحديد الصلب (الفولاذ) على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الثالث ٢٠٢١ مقابل الربع الثالث ٢٠٢٠؛ حيث سجلت نحو ٥٦٩,٠ مليون دولار خلال الربع الثالث من ٢٠٢١، مقابل نحو 192.2٪ مليون دولار خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠، بنسبة ارتفاع بلغت ١٩٦,٠% وتلتها سلعة البقايا ونفايات صناعات الأغذية والأغذية المحضرة للحيوانات بنسبة ارتفاع ١٧٧,٦%.