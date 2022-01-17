القبض على المتهم بخطف حقيبة طالبة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص؛ لمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف بالسلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طالبة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية "توكتوك" يقوم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، مقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله الدراجة النارية "ملكه" المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولي عليها.

كما أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف واعترف بارتكاب (6 حوادث سرقة) بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.