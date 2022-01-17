بروتوكول تعاون بين "الرقابة الصحية" والأكاديمية العربية للعلوم لتخريج كوادر مؤهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون لإعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، في إطار تضافر جهود الأكاديمية والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطن المصري.

وبحسب بيان، وقع البرتوكول الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ‎وأقيمت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير بحضور د.حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، ورامي أبو الفضل، المستشار القانوني للهيئة، و د.محمود زيد، مدير عام المكتب الفني بالهيئة، و د.محمد عبد ربه عميد معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية، ود. عمرو الحلو، عميد مركز الاتفاقيات والعلاقات الدولية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير الجودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلى التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة علي أرض الواقع.

ورحب الدكتور اشرف إسماعيل، رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، بالبروتوكول المشترك انطلاقا من حرص الهيئة على دعم القطاع الطبي وإمداده بما يحتاجه من الخبراء المتخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد وهو ما يوفره البرنامج المقرر عقده مع الأكاديمية والذي يؤهل الحاصل عليه للتقدم لاجتياز الاختبارات الموضوعة من الهيئة لمنح شهادة "متخصص في تأهيل منشآت صحية للاعتماد"، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "Egyptian Certified Accreditation Professional ..

وأشاد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إرساء قواعد الجودة على الصعيدين المحلي والدولي، وأكد أن الهيئة تضع كل امكانياتها لتحقيق الهدف المشترك وهو إعداد الكوادر الفنية وذلك سواء من خلال المعايير المصرية GAHAR2021المعتمدة دوليا من "الاسكوا" لمختلف المنشآت الصحية أو المواد التعريفية أو التدريس أو تجهيز المدربين، موضحا أن شهادة ايجي كاب تم تصميمها بهدف سد الفجوة بين الجانب النظري لمعايير الاعتماد من جهة والممارسة العملية لها من جهة أخرى.

وتابع ، أن المتدرب يحصل بنهاية البرنامج التدريبي وبعد اجتيازه الاختبارات اللازمة على شهادة دبلوم مهني من الأكاديمية ، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات و الذي يؤهله لخوض الاختبار النهائي والذي تقوم بوضعه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، ليحصل علي شهادة EGYCAP من الهيئة لمن يجتاز الاختبار النهائي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مشيدا بالرؤية الواضحة التي تتبناها الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الحيوي المنتظر في تطبيق معايير الجودة العالمية على الخدمات الصحية في مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية التي وضعت الصحة على قمة أولوياتها.. وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية ترحب بالتعاون المشترك مع الهيئة ومع مختلف المؤسسات الكبرى بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي وإمداده بالكفاءات والخبرات والكوادر الطبية والفنية المؤهلة على أعلى المستويات العلمية والفنية، وفقا لأحدث المقاييس العالمية.