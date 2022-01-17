لأجل غير مسمى.. السكة الحديد تتراجع عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة وأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تقرر تأجيل إيقاف حركة مسير القطارات بين محطتي (الجيزة/ أبوالنمرس) بخط (القاهرة/ السد العالي) لأجل غير مسمى.

كانت الهيئة أعلنت قبل أيام عن إيقاف بعض القطارات اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس الموافق 20/1/2022 لمدة 4 ساعات يوميا من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا نظرا لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيانها الحديث، على استمرار حركة مسير القطارات بشكلها الطبيعي.