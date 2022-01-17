"هدى" تطلب خلع زوجها: "حافظ القرآن وشغال في بار في الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هدى. ف" بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطالب فيها بخلعه، لما وقع عليها من ضرر نفسي جعلها تفقد الثقة بمن حولها، مبررة ذلك "جوزي حافظ القرآن وبيتكلم في الشرع والدين وشغال في بار في الهرم".

تروي الزوجة الثلاثينية تفاصيل زواجها من" أمجد. ج" 36 سنة: تعرفت على زوجي عن طريق أحد الأقارب المقربين من أسرتي، وبعد التعارف وجدته متعاون مع غيره ومتمسك بأمور الدين، ويطلب مني دائمًا مراعاة الله في معاملته، وبدون تفكير وافقت على الخطبة منه، وبعد أشهر قليلة تم الزفاف وانتقلنا إلى عش الزوجية، واستمرت حياتنا معًا نحو عامين دون إنجاب أطفال.

تكمل الزوجة: قضيت مع زوجي أيام سعيدة في البداية ووافقته على تأجيل فكرة الإنجاب بداعي أنه يريد تأمين مستقبل أولادنا في المستقبل، ولعدم استقرار ظروفه المادية بعد الزفاف، وحينها كان يخبرني أنه يعمل بكافية في مدينة نصر، وقد أعطاني عنوان عمله لكنه لا يرغب في اقترابي منه نهائيًا.

تواصل "هدى": بالصدفة الغريبة تعرضت والدة زوجي إلى حادث سير بالقرب من مقر عمله، وحينما ذهبت إليها حاولنا الاتصال بزوجي أكثر من مرة لكنه لم يرد علينا، حينها قررت الذهاب إلى مكان عمله، فعلمت أن لم يعمل نهائيًا بهذا الكافية، وحينما عدت إلى المنزل طالبته بمعرفة الحقيقة.

تشير الزوجة: بعد إصرار طويل مني، أخبرني زوجي بأنه يعمل في بار في شارع الهرم، وأنه لا يريد إخبار أحد بعمله، "جوزي حافظ القرآن وبيتكلم في الشرع والدين وبيشتغل في بار"، حينها طالبته بالطلاق لكنه رفض وترك المنزل ولم يعد.

اختتمت الزوجة: لم يعد زوجي إلى المنزل منذ علمت بالواقعة، فلم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.