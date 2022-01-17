شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية بالمحافظات.. وبدء التدريب التحويلي على 5 مهن بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن وزير القوى العاملة، بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوي العاملة بقنا علي مهن التبريد والتكييف، والكهرباء، والتفصيل والخياطة، والسباكة، والمساحة ، فضلا عن تسليم 15 شنطة عدة مجانية لـ 15 متدربا بمهنة التبريد والتكييف بينهم فتاة لأول مرة ومتدرب من ذوي الهمم والعزيمة.

ومن جانبه قال المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، إن المركز يحتوي على أحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب، لافتا إلى أنه يتم التدريب على أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل في هذا المجال.

وأشار مدير المركز، إلى أن الدورات تقام تحت رعاية اللواء الوزير أشرف الداودي محافظ قنا وبإشراف حسام طلبة وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، لافتا إلي أن المركز استقبل وفد من برنامج الغذاء العالمي WFP ، وذلك في بداية انطلاق الدورات المجانية بالمركز في إطار "المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك".

وقال، إنه تم قبل بداية التدريب عمل اختبارات التوجيه المهني للشباب بمهنة التبريد والتكييف، وتم تسليم المتدربين الذين تم قبولهم شنطة عدة مجانية لكل متدرب، بالاضافة الى أدوات كتابية لكل متدرب قبل بدء العملية التدريبية على الفور.

وأوضح مدير المركز أن التدريب علي مهنة التبريد والتكييف يستمر لمدة خمسين يوما، كما تم قبول الفتيات المتقدمات للتدريب على مهنة الخياطة والتطريز الآلي وتم بدء التدريب بالورشة لـ 21 فتاة، فضلا عن التدريب بأقسام الكهرباء، والمساحة والسباكة لـ 45 متدرباً.

حضر افتتاح الدورات محمد علي محمود وكيل المديرية، وأحمد شكل مسئول التدريب، وخالد عمار، وأحمد حسين أخصائيو التوجيه المهني بالمديرية والمركز.