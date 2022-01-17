شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 2061 شابا منهم 17 "قادرون باختلاف" بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2061 شابا، من بينهم 17 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654 شابا باحثاً عن العمل.

وأعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، مشيرا إلى أن المديرية قامت باستخراج 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منحة مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه، و 3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه، و 4 منح وفاة لـ 4 أسر عمال، فضلاً عن صرف مبلغ 7500 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون ، وعقد 23 ندوة توعية في مجالات ( تنظيم الأسرة ، والمفاوضة ، والادمان، والحوار المجتمعي، والمرأة، والطفل ) ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضراً للمنشآت المخالفة ، ومنح 18 ترخيص لمنشآت ، وعقد 4 ندوات توعية .