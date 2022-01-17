شكرا لقرائتكم خبر عن %76 من القراء يتوقعون نجاح المنتخب فى حسم بطاقة التأهل أمام السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تتوقع نجاح المنتخب فى حسم بطاقة التأهل أمام السودان بعد الفوز على غينيا بيساو؟"، توقع القراء نجاح المنتخب فى حسم بطاقة التأهل أمام السودان بعد الفوز على غينيا بيساو.



نتيجة الاستطلاع

وتوقع 76% من القراء نجاح المنتخب فى حسم بطاقة التأهل أمام السودان بعد الفوز على غينيا بيساو، بينما رفض 24% من القراء موضوع الاستطلاع.