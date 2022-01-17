شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعداد حقائب لتدريب معلمى الرابع الابتدائى على المناهج الجديدة× 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد حقائب تدريبية لمعلمى الصف الرابع الابتدائى لتدريبهم على المناهج الجديدة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل مهمة عن تدريب المعلمين.



ـ إعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمى الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0.



ـ الحقيبة تستهدف تدريب المعلمين على المقررات الدراسية وأسلوب التقييم، كما تستهدف الحقائب التدريبية التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة.



ـ التدريب على المناهج والمقررات الجديدة بشكل يناسب فلسفة ومحتوى هذه المقررات الدراسية.



ـ توافر المواد التدريبية بكافة أشكالها ووصول الحقائب التدريبية إلى كافة إدارات ووحدات التدريب على مستوى جميع المدارس بالتعاون مع الموجهين الأوائل.



ـ تدريب جميع معلمي الصف الرابع الابتدائى، كما يتم تشكيل فرق عمل لإعداد الحقائب التدريبية"دليل المدرب - دليل المتدرب – المادة التدريبية – العروض التقديمية – الاختبار القبلى والبعدى.



ـ يضم الفريق أعضاء من مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام، والأكاديمية المهنية للمعلمين ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.



ـ سوف يتم اعتماد الحقائب التدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويتولى الموجهون الأوائل بالتعاون مع أقسام التدريب ووحدات التدريب تنفيذ هذا التدريب على مستوى جميع الإدارات التعليمية.



ـ تتولى الأكاديمية المهنية بفروعها متابعة التنفيذ لضمان جودة التدريب.



ـ قيام مركز تطوير المناهج بتوضيح فلسفة المناهج الجديدة وتوفير الكتب الدراسية والمواد التدريبية التى تم تنفيذها.



ـ مناهج الصف الرابع تهتم بتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ والتلقين وتمت إضافة مواد مثل تنمية المهارات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطورات الراهنة.

ـ تستهدف تدريب 300 ألف معلم خلال إجازة نصف العام.