شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بـ 1.27 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور ضمن برنامج التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة استثمارات بقيمة نحو 1.27 مليار جنية خلال العام المالي الجديد 2021/2022 ، لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور، والذي يأتي أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.

ويأتي "الأمن والإطفاء والمرور" كأحد البرامج الفرعية الخمسة لبرنامج التنمية المحلية، وتشمل الطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.

وفي هذا الصدد، نستعرض توزيع استثمارات برنامج الأمن والأطفاء وفقا للمحافظات خلال العام الجاري 21/22 :

1- محافظة الإسكندرية خصص لها 185 مليون جنيه

2- محافظة القاهرة خصص لها 125.9 مليون جنيه

3- محافظة الوادي الجديد خصص لها 112.5 مليون جنيه.

4- محافظة أسيوط خصص لها 111.8 مليون جنيه

5- محافظة الجيزة خصص لها 68.3 مليون جنيه

6- محافظة كفر الشيخ خصص لها 63.6 مليون جنيه

7- محافظة الشرقية خصص لها 62.4 مليون جنيه

8- محافظة بني سويف خصص لها 53.9 مليون جنيه

9- محافظة الغربية خصص لها 51.6 مليون جنيه

10- محافظة الأقصر خصص لها 50 مليون جنيه

11- محافظة المنيا خصص لها 45 مليون جنيه

12- محافظة القليوبية خصص لها 36.5 مليون جنيه.

13- محافظة الدقهلية خصص لها 32.4 مليون جنيه.

14- محافظة جنوب سيناء خصص لها 30.5 مليون جنيه

15- محافظة اسوان خصص لها 30.5 مليون جنيه

16- محافظة الفيوم خصص لها 30.1 مليون جنيه

17- محافظة مطروح خصص لها 27 مليون جنيه

18- محافظة الاسماعلية خصص لها 25.4 مليون جنيه

19- محافظة البحيرة خصص لها 25.1 مليون جنيه

20- محافظة البحر الأحمر خصص لها 25 مليون جنيه

21- محافظة السويس خصص لها 24.1 مليون جنيه

22- محافظة دمياط خصص لها 19.5 مليون جنيه

23- محافظة المنوفية خصص لها 16.6 مليون جنيه

24- محافظة شمال سيناء خصص لها 13 مليون جنيه

25- محافظة بورسعيد خصص لها 8 مليون جنيه.