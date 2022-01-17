شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الفلكية: لم ندخل حزام الزلازل ومصر ضمن المعدل الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا يوجد جديد بالنسبة الزلازل خلال الفترة الراهنة، ولكن الناس أصبحت مركزة، وأصبح هناك تواصل أكبر مع وسائل الإعلام، فأصبح الناس تسمع عن الزلازل أكبر، ولكن الأمور طبيعية ولم ندخل فى حزام الزلزال حتى لو كنا نسجل زلازل بشكل شبه يومى.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحا لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن مصر ضمن المعدل الطبيعى والمعقول من الزلازل خاصة أن المنطقة التى يسجل منها الزلازل المحسوسة هى منطقة شرق البحر المتوسط وهى منطقة بها تراكيب جيولوجية.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،: بشكل يومى نسجل زلزال وليس كلها محسوسة ولكن ما يحس من الزلازل يكون عمق مركزه كبيرا مثل الزلزال الذى حدث الثلاثاء المضى كان عمقه 60 كيلومترا، والزلزال كان خارج الأراضى المصرية ولم يشكل أى خطر على مصر.