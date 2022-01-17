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أخبار 24 ساعة.. المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

التموين: المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية

محافظة الجيزة تعلن تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية يسع ألف طالب (فيديو)

 

بعد قليل.. السكة الحديد توقف قطارات الصعيد 4 ساعات يوميا لمدة 4 أيام

طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان الدراسات وتكنولوجيا المعلومات
"الصحة": قاربنا على تطعيم 40% من المستهدفين فوق الـ18 عاماً
عوض تاج الدين: زيادة فى إصابات لكن أعراضها بسيطة
التأمين الصحى الشامل: المنظومة تقدم قرابة 3 آلاف خدمة طبية
التنمية المحلية: وجهنا المحافظين برفع درجة الاستعداد بسبب سوء الأحوال الجوية
المديريات تعلن مواصفات امتحان العربى لاختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى
الصحة: الجرعة المعززة من اللقاح ترفع أداء الجهاز المناعى

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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