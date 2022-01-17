شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين: المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية
محافظة الجيزة تعلن تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية يسع ألف طالب (فيديو)
بعد قليل.. السكة الحديد توقف قطارات الصعيد 4 ساعات يوميا لمدة 4 أيام
طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان الدراسات وتكنولوجيا المعلومات
"الصحة": قاربنا على تطعيم 40% من المستهدفين فوق الـ18 عاماً
عوض تاج الدين: زيادة فى إصابات كورونا لكن أعراضها بسيطة
التأمين الصحى الشامل: المنظومة تقدم قرابة 3 آلاف خدمة طبية
التنمية المحلية: وجهنا المحافظين برفع درجة الاستعداد بسبب سوء الأحوال الجوية
المديريات تعلن مواصفات امتحان العربى لاختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى
الصحة: الجرعة المعززة من اللقاح ترفع أداء الجهاز المناعى