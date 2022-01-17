شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التموين: المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة بحوزة التجار والمستهلكين سارية

محافظة الجيزة تعلن تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية يسع ألف طالب (فيديو)

بعد قليل.. السكة الحديد توقف قطارات الصعيد 4 ساعات يوميا لمدة 4 أيام