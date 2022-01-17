روشتة الوقاية من الأمراض الشتوية x 7 خطوات

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة التى تجنب الأشخاص الإصابة بالأمراض الشتوية.

وتضمنت النصائح :

​1- لا تهمل أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​

2- جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.​

3- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.​

4- تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.

​ 5- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن.

6-أكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.​

7- أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​

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وكانت هيئة الدواء المصرية، كشفت عن حصول عقار "إيفوشيلد"، تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab)/ cilgavimab) من "أسترازينيكا"، على ترخيص الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من كورونا في مصر .

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها "أسترازينيكا" في ديسمبر 2021 لتوريد عقار "إيفوشيلد" مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" لصالح وزارة الصحة والسكان في مصر. ومن المتوقع توفر أولى جرعات "إيفوشيلد" في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر استخدام عقار "إيفوشيلد" بهدف توفير الحماية للفئات المعرضة للخطر نتيجة عجز أجسامهم على توليد استجابة مناعية كافية بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 نتيجة ظروف صحية سابقة مثل سرطان الدم؛ والمرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي؛ ومرضى غسيل الكلى وغيرهم ممن يعانون ظروفاً صحية أخرى تتسبب بضعف الجهاز المناعي.