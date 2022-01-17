50 صورة ترصد عزاء الإعلامي وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أقيم مساء الأحد، بمقر مؤسسة روز اليوسف بالقاهرة، عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي توفى عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة مع العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا.

وشارك في العزاء، كل من الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والناقد الفني طارق الشناوي، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري والكاتب الصحفي أسامة شرشر.

كما شارك في العزاء كل من الفنانة شيرين الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

وعلى المستوى الفني، شاركت الفنانة إلهام شاهين والفنانة وفاء عامر، في العزاء،

وتوفي مساء ٩ يناير الجاري، الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ عام كامل.

وتم نقل جثمان الإبراشي في السابعة والنصف صباح اليوم التالي إلى بلدته شربين بمحافظة الدقهلية، لإقامة صلاة الجنازة عليه، وسط أهله وأقاربه.

كما تم إقامة عزاء له بقريته مساء نفس اليوم وسط أهله وأقاربه.

واشتهر الإبراشي، بتقديم عدد من البرامج الناجحة وهي الحقيقة والعاشرة مساءً على قناة دريم 2، وكل يوم على قناة أون، وآخرها التاسعة على القناة الأولى المصرية.