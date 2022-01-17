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القائم بأعمال وزيرة الصحة: أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة على مستوى العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحة خلال مؤتمر مستجدات .

- كلما زادت معدلات التطعيم في المجتمع كلما قلت احتمالات ظهور المتحور.

- من المهم استخدام الكمامات المعتمدة صحيا وليس كل غطاء للوجه مفيد في تقليل احتمالات الإصابة بالعدوى.
- المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة جدا على مستوى العالم.
- بنسبة عالية جدا مع استثناءت بسيطة سيستطيع الأشخاص المطعمين التغلب على العدوى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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