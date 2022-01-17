سمارت وتنفذ لأول مرة.. ما هى مواصفات وأسعار عدادات المياه والكهرباء بالعاصمة الإدارية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم، بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن نوعية ومواصفات العدادات الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز التي سيتم تركيبها في مشروعات العاصمة الإدارية.

وقال خليل في تصريحات خاصة لمصراوي، إن العدادات ستكون فولي سمارت، يتم التعامل عليها من خلال الأبلكيشن المخصص من شركة العاصمة الإدارية للملاك، حيث يتم شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك وكل شئ من خلال الموبيل، موضحا: "هذه العدادات ليس لها كروت شحن".

وتابع: "هذه العدادات ضد العبث، وأي شخص يحاول يفتح غطاء أي عداد أو يتلاعب به بأي طريقة، سيعطى انذار لدى مالك العدلد على الموبيل، وكذلك لدى غرفة التحكم بشركة العاصمة الإدارية، كنا سيتم عمل بلوك وتعطيل للعداد".

وأوضح رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم، أنه هذه العدادات مفيدة جدا في اكتشاف أي تسريب حال عدم التواجد في الوحدة، من خلال اكتشاف تغيير في معدل الاستهلاك ، حيث يصدر العداد انذار لمالك الوحدة وكذلك غرف التحكم.

وأكد أن المطور العقاري أو مالك المشروع، هو الذي يتقدم بطلبات إلى شركة العاصمة للحصول على العدادات بعد الانتهاء من تنفيذ بعض الشروط في المشروع، وليس السكان من سيتقدموا بهذه الطلبات.

وأشار رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم، بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أن الأسعار التى سيتم توريد بها العدادات إلى مالك المشروع أو المطور العقاري ستكون تقريبا بمقابل 10 آلاف لعداد الكهرباء، و12 ألف لعداد المياه، و7 آلاف و500 جنيه لعداد الغاز.