شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان الدراسات وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الإثنين طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ضمن امتحان الفصل الدراسى الأول، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت 15 يناير الجارى، كما يمتحن الطلاب يوم 16 فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، و17 يناير مادتى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات، و18 يناير لغة إنجليزية، ومنح الطلاب إجازة يوم 19 يناير، ويوم 20 يناير يمتحن الطلاب فى الرياضيات.

وكشفت الوزارة أنه تم إرسال بنوك الأسئلة لامتحانات الصف الرابع الابتدائى للإدارات التعليمية، مشيرة إلى أن اللجان الفنية اختارت أسئلة الامتحانات عن طريق التوجيه، والأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.