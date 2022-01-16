شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد أباظة: من حق أي متطوع في التجارب السريرية الانسحاب في أي وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، إن التجارب السريرية على الأدوية لها نظام وبروتوكول متعارف عليه عالمياً على إيدى خبراء متخصصين، وبمراكز أبحاث لها مواصفات معينة ومحددة، تمكنها من إنجاز مثل هذه الأمور المهمة.

وأضاف "أباظة"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن عملية التجارب السريرية هي آخر مراحل التجارب على الأدوية، والمستشفيات الخاصة والصغيرة لا يجرى بها تجارب سريرية ومن الممكن تكون هذه المستشفيات تابعة لمركز أبحاث وما يتحمل المسؤولية الكاملة هو مركز الأبحاث.

وأكد "أباظة"، أن القانون صارم على من يخالف البروتوكول المتبع في عملية التجارب السريرية وهؤلاء عددهم قليل جداً جداً، وتابع:" الغالبية العظمى ممن يقومون بالتجارب السريرية على قدر من الثقة والأمانة والخبرة".

وتابع "أباظة"،:"كل جلسة علاج للمتطوع الذى يتم إجراء الأبحاث عليه أن يشرح له كل شيء ومن حقه أن ينسحب في أي وقت أثناء البحث، وتابع:"وده كان بيحصل لينا كتير واوقات كنا بنبدأ بـ200 عيان وننتهى بـ120 لأن الباقى بطلوا يجوا"، مشدداً على أن مصر تفرض رقابة مشددة على الأدوية الجديدة ولا تجيز أى من العقارات إلا بعد الخضوع لتجارب وابحاث موسعة.