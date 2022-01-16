شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من الأقراص المخدرة مع راكب قادم من النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فيينا اشتبه أحمد صبرى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من النمسا. وبالعرض على تامر رمزى نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد ومصطفى صادق تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 33 شريط بها أقراص مخدر الترامادول وأوكسى كونتين مخبأة داخل الجاكت. قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 10 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى اللطيف.