شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب بذور الماريجوانا المخدرة داخل سماعة “صب“ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرةالجوي من ضبط محاولة تهريب عدد من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك DHL برئاسة الدكتورة فريدة سليم ابراهيم مدير جمرك DHL اشتبه حمدان حسن عبد العزيز رئيس الوردية في أحد الطرود البريدية الواردة من أوكرانيا على رحلة طائرة إير فرانس ببوليصة الشحن رقم ٧٧٩٩٥٩٨٩١٦ المحجوزة برقم ١٢٣٣٢٨

بوزن نصف كيلو قائم تقريبا وهو عبارة عن سماعة صب صغيرة بفتحها من الداخل تبينأن بداخلها 10 أكياس شفافة صغيرة تحتوي 100 بذرة يشتبة أنها بذور لنبات مخدر .

قررت الدكتورة فريدة سليم ابراهيم مدير جمرك DHL عرض البذور على الإدارة العامةلمكافحة المخدرات بمطار القاهرة والتي أكدت الاشتباه بأن البذور المضبوطة لنبات الماريجوانا المخدرة .

وتبلغ قيمة المضبوطات حوالى 20 ألف جنيه .

قررت هالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022 , قام وائل شعبان بعد وتحريز البذور المضبوطة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .