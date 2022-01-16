شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على صلاحية اللبن الطازج 3 أشهر؟.. طبيبة بيطرية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن مدة صلاحية اللبن الطازج فى الثلاجة، تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، إلا أنه يمكن الحفاظ على صلاحية اللبن الطازج فى الفريزر لمدة طويلة تصل إلى حوالى 3 أشهر.

وأوضحت سالى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه عند حفظ اللبن فى الثلاجة لابد من تطبيق عدة خطوات، هى:

1- التأكد من أن تكون الأدوات والأوعية المستخدمة فى تخزين اللبن نظيفة تماما ومعقمة لتجنب نمو البكتيريا.

2- استخدام عبوات التخزين مصنوعة من الزجاج أو من الاستانلس ستيل بدلا عن العبوات البلاستيكية، لأنها تحافظ على اللبن طازجا لمدة أطول وتكون سهلة التنظيف.

3- عدم وضع اللبن في باب الثلاجة لأن درجة الحرارة في ذلك المكان ليست باردة بما يكفي لتخزين اللبن الطازج.

4- وضع اللبن فى أرفف الثلاجة لأنها تكون باردة بما يكفي لحفظ اللبن.

5- إعادة اللبن المبرد إلى الثلاجة مباشرة بعد الانتهاء من استخدامه.

وأشارت إلى أنه عند حفظ اللبن فى الفريزر، يتم تقسيمه على حسب الحاجة ويوضع فى عبوات زجاجية نظيفة ومعقمة مع مراعاة ترك مساحة فارغة للسماح للحليب بالتمدد وزيادة حجمه، أثناء التجمد لتجنب خروج الحليب من الوعاء أو انفجاره، موضحه أنه لإذابة اللبن المجمد يتم نقله من الفريزر إلى الثلاجة حتى يذوب إلا أن ذلك يستغرق بعض الوقت تبعا لحجم اللبن، وبالتالى يمكن نقع وعاء اللبن المجمد فى حمام ماء بارد وذلك أسرع من الإذابة فى الثلاجة .

وحذرت الدكتورة سالى، من إذابة اللبن بالتسخين حيث أن ذلك يؤدى إلى حرقه ويصبح غير مناسب للشرب، وكذلك عدم إذابته فى الماء الساخن أو فى درجة حرارة الغرفة، أو في الميكروويف.