لم أمارس العلاقة الزوجية من 4 سنوات.. اعترافات المتهم بهتك عرض تلميذات "مدرسة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على نص التحقيقات في القضية رقم 18581 لسنة 2021 والمتهم فيها "ع. م" عامل بمدرسة شهيرة في المعادي بهتك عرض 5 تلميذات داخل دورة المياه.

ونفى المتهم في التحقيقات خطف المجني عليهن وهتك عرضهن بملامسة أماكن عفتهن بالقوة.

وقال المتهم إنه يعمل "عامل أسانسير" بالمدرسة، وفوجئ بتردد أحاديث عن دخول أحد الأشخاص مع إحدى التلميذات دورة المياه وهتك عرضها، ثم أخبروه بوجود عرض للعمال والسائقين على البنت، مضيفًا "في أول مرتين البنت شاورت على الدادة.. وفي المرة التانية شاورت عليا أنا وواحد تاني ودا لأن مامتها كلمتها قبل المرة الثالثة وقالتلها شاوري عليهم وبعدها اتقبض عليا".

وأوضح أن الشرطة ضبطته في الواحدة والنصف ظهر 20 نوفمبر 2021 من المدرسة.

وأضاف المتهم أنه متزوج منذ 20 سنة ولديه ولد وبنت، ومُصاب بالسكر من النوع الثاني منذ 5 سنوات ومصاب بالضغط أيضًا أثَّر على صحته الجنسية "أنا بعاني من عدم وجود انتصاب" بسبب الأمراض وآخر مرة مارست العلاقة الزوجية كانت من 4 إلى 5 سنوات، نافيًا خضوعه للكشف الطبي لحل المشكلة "معيش فلوس والمستشفيات بتقفل يوم الجمعة إجازتي".

وأشار المتهم إلى عمله في المدرسة منذ سنوات، وإنه يجلس على بُعد 4 أمتار من الأسانسير - محل عمله - لوجود حمام سيدات بجواره "ميصحش أكون قاعد قريب" لأن دا حمام "كي جي بنات وصبيان ومدرسات فقط".

وقدم الحاضر مع المتهم تقريرًا طبيًا يثبت إصابته بمرض السكر.

وحدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 يناير الجاري أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، لبدء محاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد سبق وأحال المتهم، محبوسًا احتياطيًا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلًا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدًا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدًا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عامًا، وذلك بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعمًا تطهيره لهن مستغلًا صفته وكونه من المتولين ملاحظتهن.

وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدًا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بتحسس أماكن عفتهن (الشرج والمهبل) بداخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، حال تطهيره لها بعد قضاء حاجتهن على الرغم من عدم اختصاصه بذلك الأمر لكونه عامل مصعد، مسببًا التهابات واحمرار بتلك الأماكن، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الطفلات المجني عليهن.