"روح لم أختك".. كيف انتقم سائق من خيانة صديقه بكرداسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات تشاجر سائق وعامل جمع قمامة بكرداسة؛ بسبب ارتباط أحدهما بشقيقة الآخر عاطفيا.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بوقوع مشاجرة بمنطقة المعتمدية ووجود مصابين نقلا إلى المستشفى.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة فحص البلاغ، وانتقال فريقين لكلا المستشفيين المحجوز بهما المصابين لسماع أقوالهما.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى أن سائق سيارة جمع قمامة يدعى "هيثم" اكتشف ارتباط صديقه وجاره "كريم" عامل جمع قمامة، بأخته عاطفيا فتوجه لمعاتبته خاصة مع عثوره على رقم أخته بهاتف صديقه.

لم يلق عتاب "هيثم" قبولا لدى جاره الذي رد عليه قائلا "روح لم أختك" فوقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها كل منهما على الآخر بسلاح أبيض.

حسب تحريات الرائدين عبد الرحيم الرفاعي ومحمود ربيع معاوني مباحث كرداسة، أسفر الشجار عن إصابة "كريم" بجرح نافذ بالبطن نُقل على إثره إلى مستشفى قصر العيني، و"هيثم" بجرح قطعي بالصدر ويخضع للعلاج بمستشفى الموظفين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.