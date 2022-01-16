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انفوجرافيك| وزير التعليم العالي يكشف أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون.

واستعرض الوزير، خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن مستجدات فيروس ، أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون وذلك على النحو التالي:

الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بالمتحور أوميكرون تتمثل في:
(الرشح – الصداع – الشعور بالتعب – العطس – احتقان وجفاف في الحلق يسبب ألم عند البلع)

الأعراض الأقل شيوعا تتمثل في (الكحة – الرعشة – ارتفاع درجة الحرارة).

الأعراض النادرة تتمثل في (فقدان حساسية الشم والتذوق – ألم في الصدر – ضيق تنفس).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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