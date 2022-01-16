الفنان محمد صبحي في ضيافة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظم كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، ندوة تحت عنوان "دور الفن والثقافة في ضبط المشهد الإعلامي وبناء الهوية المصرية"، بحضور الفنان القدير محمد صبحي، يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، بمسرح الجامعة، برعاية الدكتور عبد الحي عبيد مدير فرع الجامعة بمصر، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية.

والدكتور محمد بن إبراهيم الزكري، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أعلن عن مشاركته في الندوة عبر تطبيق " زووم"، تقديرًا واحتفاءً بالفنان القدير، معربًا عن أهمية مثل هذه الندوات في إثراء الفكر والثقافة لدى طلاب الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحي عبيد، مدير فرع الجامعة بمصر، أن الجامعة تحرص من حين لآخر على تنظيم هذه الندوات والفاعليات، لما لها من أثر جيد في بناء عقلية الطلاب، وتوعيتهم بقضايا المجتمع الأساسية، قائلًا: " الجامعات ليست مكانًا لتلقي العلم فقط، بل لتخريج المبدعين والمفكرين والمثقفين".

من جانبها، قالت الدكتورة نرمين خضر، عميدة الكلية، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الكلية على تنمية العقل النقدي لدى طلابها، وتشجيع انفتاحهم على المجتمع، من خلال استضافة المفكرين والمثقفين والفنانين وقادة الرأي في المجتمع، في حوار مفتوح مع طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأعربت الدكتورة نرمين خضر عن تقديرها للفنان القدير محمد صبحي، قائلة: "إنه قيمة وقامة فنية وثقافية وعلمية، صاحب مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء اللامحدود".