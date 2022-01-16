شكرا لقرائتكم خبر عن حبس متهم جديد والتحفظ على 18 هاتف محمول فى قضية الطالبة بسنت بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جهات التحقيق بنيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية بإشراف المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفر الزيات، حبس متهم جديد من أصدقاء المتهمين الرئيسيين فى واقعة فتاة الغربية بسنت خالد بتهم الابتزاز وتداول صور لها بعد أن ورد اسمه فى التحقيقات والمشاركة فى تداول الصور لها مع باقى المتهمين.

كما تم التحفظ على 18 هاتف محمول كانت بحوزة المتهمين فى القضية وعرضها على الجهات الفنية المختصة وتحريز ما عليها من صور وفيديوهات، وكذلك استرجاع ما تم حذفه منها ومواجهة المتهمين بها خلال فترة تجديد الحبس حاليا، حيث تواصل جهات التحقق استكمال باقى التحقيقات معهم ومواجهتهن باعترافات وأقاويل أصدقائهم المحبوسين فى القضية فى تهم الابتزاز وتداول الصور ليصبح بذلك إجمالى عدد المتهمين فى القضية 18 متهما.

جدير بالذكر أن مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نجحوا فى القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكترونى عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتى هزت الرأى العام.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام فى تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "إبراهيم. ا" و"عبدالحميد. ش"، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائى بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة فى العقد الثانى إثر تناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من مستشفى طنطا الجامعى محافظة الغربية بوصول بسنت. خ. ش "17 عاما طالبة بالصف الثانى الثانوى الازهرى، ومقيمة قرية كفر يعقوب دائرة مركز كفرالزيات التابع لمحافظة الغربية مصابة بحالة اعياء " ادعاء تناول مادة سامة - وتوفيت فور وصولها"

وباشر المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات التحقيق فى الواقعة، وبسؤال اسرتها أكدت قيام الفتاة بتناولها قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.