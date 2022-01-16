شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن تشميع أكبر مركز للدروس الخصوصية يسع ألف طالب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع ومصادرة محتويات أكبر قاعات مراكز الدروس الخصوصية بحي العجوزة، خلال حملات مكبرة تم شنها اليوم.

جاء ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

ورصدت المحافظة من خلال حي العجوزة أحد مراكز الدروس الخصوصية بشارع السودان بالعجوزة، يتوافد عليه مئات الطلاب علي مدار اليوم، وقد تم توجيه حمله مكبرة على المركز وغلقه وتشميعه مع مصادرة محتوياته والذي تسع إحدي قاعاته لحوالي ألف طالب، وقد تم إخلاؤه من الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعه من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، موضحة أن المركز يسع قرابة 1000 طالب وطالبة.