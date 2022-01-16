شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الملاحة في قناة السويس رغم سوء الأحوال الجوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى بقناة السويس رغم سوء الأحوال الجوية، فضلاً عن انتظام عبور القوافل القادمة من الشمال إلى الجنوب، ويرجع انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحى في قناة السويس إلى كفاءة المرشدين والقاطرات، وتوافر وسائل الأمان للسفن العملاقة التى تعبر قناة السويس.





ومن جانبها أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SANG SHIN وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 200 متر والغاطس 7.8 متر، وذلك لتفريغ 1920 سياره بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر وصول 5 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفه سفينه ومن المنتظر دخول سفينه بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .