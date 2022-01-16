شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قطارا جديدا لتشغيلها بمترو الهرم بتكلفة 5.8 مليار جنيه (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق على شراء 23 قطارا للعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم، ويقدم ”الخليج 365” فى نقاط مواصفات هذه القطارات الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الرابع للمترو، والتي تم الشروع في تنفيذها بأطوال 19 كم، وذلك خلال التقرير التالى:

القطارات ستصنع وفقا لأحدث المواصفات العالمية.

سيتم لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

القطارات ستكون مكيفة.



23 قطارا جديدا لتشغيلها بمترو الهرم

القطارات الجديدة ستصنعها شركة ميتسوبيشى اليابانية.

تكلفة القطارات الجديدة تبلغ حوالى 5.8 مليار جنيه