شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تجاوزنا تلقيح 36 مليونا بالجرعة أولى ضد كورونا و23 مليونا بالثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن لدينا منظومة للترصد الوبائى للأمراض التنفسية من خلال 23 مستشفى، موضحا أن الدراسات قالت إن التطعيم والاهتمام به يقلل من فرص تدهور الحالة.

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفى، وصلنا حتى الآن إلى 36 مليون و366 ألف جرعة أولى، و23 مليون و600 ألف جرعة ثانية، أى 58 % جرعة أولى، و39% من الجرعة الثانية، من الفئة العمرية من 18 سنة لما فوق.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفرنا جرعات لفئة عمرية من أقل من 18 سنة ووفرنا جرعات للفئة من 12 سنة وحتى 15 سنة لما يريد تلقى اللقاح، ونؤكد على الإجراءات الاحترازية والاهتمام بها، مع وجود التطعيمات والبعد عن الأماكن الغلقة والتوسع فى استخدام أجهزة الوقاية

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن استقبال 3 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة " فايزر"، مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "جاڤى”، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.