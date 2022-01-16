لم تتحمل فراق صغيرتها فلحقت بها.. كواليس آخر 20 يوما في حياة "سيدة الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة في انتحار سيدة بتناول قرص لحفظ الغلال بمركز الحوامدية.

تبين أن صاحبة الـ34 سنة توفيت طفلتها "4 سنوات" منذ 20 يوما بعد معاناة مع المرض، ما أصابها بحالة نفسية سيئة لاسيما بعد تركها عش الزوجية.

فضلت السيدة الإقامة لدى أختها بمركز الحوامدية دون السفر إلى مسقط رأسها بكفر الشيخ. طوال الأسابيع الثلاثة الماضية أقدمت على الانتحار مرتين بتناول سم فئران نقلت في الأولى إلى قصر العيني والثانية إلى مركز السموم وتم إنقاذها.

المرة الثالثة قررت الثلاثينية تغيير الطريقة، أحضرت قرصا لحفظ الغلال لتنهي حياتها بعد مرورها بأزمة نفسية سيئة لدى خسارتها زوجها وابنتها.

البداية تعود إلى تلقي مدير قطاع الجنوب إشارة من مستشفى البدرشين باستقباله سيدة تبلغ من العمر 34 سنة أصل إقامتها محافظة كفر الشيخ فارقت الحياة إثر تناولها "حبة الغلة".

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب رجال المباحث بالانتقال إلى المستشفى ومحل إقامة المتوفاة للوقوف على الملابسات كاملة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش قطاع الجنوب، توصلت إلى أن الثلاثينية كانت تمر بأزمة نفسية بعد تشاجرها مع زوجها وتركها عش الزوجية بأكتوبر وتوجها للإقامة لدى أختها بالحوامدية.

أمس السبت، فوجئت أختها بإصابتها بحالة إعياء وقئ شديدة، وأخبرتها بتناولها قرص حفظ الغلال، فنقلتها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة في أثناء إسعافها.

استمع الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، إلى قوال أخت المتوفاة التي أكدت صحة التحريات، وأن أختها أقدمت على الانتحار بتلك الطريقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.