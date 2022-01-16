مدبولي: نقد الشباب للأوضاع يصلنا.. ونسب مشاركتهم في الانتخابات ليست قليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه منذ اللحظة الأولى كان هناك اهتماما شديدا من القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية وهو ما انعكس من البداية في دخول جيل من صغار السن في الكادر الحكومي وعلى الأخص في المناصب القيادية، قائلًا: "على المستوى الشخصي لما دخلت في الحكومة كنت في حقبة الأربعينات في النصف الثاني من الأربعينات وكان معي زملائي من نفس الفئة العمرية وهو بالنسبة لمصر كان شيء غير معتاد على الإطلاق، والحمدلله هذا النهج مستمر".

ورد "مدبولي" في حواره لبرنامج "بلا قيود" على فضائية "بي بي سي عربي" اليوم الأحد، على سؤال بشأن عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في فترات سابقة، قائلًا: "كنت أنتمي لفئة الشباب وكان في فترات معينة هناك نوع من عدم الوعي بالأبعاد السياسية وموضوع التعدد الحزبي، وبدأ الشباب حاليًا مدخلهم مدخل العمل العام وأصبح هناك وعي ورغبة من الشباب في دخول معترك العمل العام، واعتبر ذلك خطوة جيدة كبداية في المشاركة السياسية الحقيقية".

وعن تدني نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات: مصر كانت في خضم جائحة كورونا، والإحصائيات كانت تشير إلى أن نسب مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية ليست بالقليلة بل على العكس مثلها مثل المتوسطات في كل الفئات العمرية، والفترة الأخيرة هذه النسب بدأت تزيد عن حقب سابقة كانت موجودة في عمر الدولة المصرية والوعي السياسي يبنى في دولة خرجت من معترك وخضم سياسي وأحداث استثنائية مرت بها الدولة المصرية في العقد السابق تجعل كل المواطنين وليست فئة الشباب فقط كانت تجعلهم يراقبوا ما يحدث في الدولة بشكل لا نسميه العزوف.

وأردف، أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى أصبح الشباب يعوا أشياءا أخرى لم يكونوا يعرفوها وحتى نقد الأوضاع أصبح يصل لنا.