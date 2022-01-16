بيان توضيحي من وزارة التموين بشأن دمغ المشغولات الذهبية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا عاجلا، بشأن اجتزاء تصريح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وأسيء فهمها من أحد المواقع الصحفية الإلكترونية.

وأوضح البيان: أنه تم اجتزاء تصريح وزير التموين والتجارة الداخلية وأسيء فهمها من أحد المواقع الصحفية الإلكترونية.

وتابع البيان: الوزير تكلم عن المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر الجاري الإعداد لها للعمل بدلًا عن الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقلم، وأن مصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخرى.

وأكد البيان، أن هذا ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها أيضاً حيث كان وما زال جاري العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة، مع الاعتبار أن المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

كما أن تغيير النظام المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة علي مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين على مر السنين، إنما التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وأيضا في استخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وأحكام الرقابة.