وائل الإبراشي.. وصول أرملته وابنتها إلى عزاء مؤسسة روزاليوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي ويوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

وصلت منذ قليل، سحر الإبراشي، وابنتها جيلان الإبراشي، إلى مؤسسة روز اليوسف بالقاهرة، لحضور عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وشارك كل من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والكاتب الصحفي والنائب مصطفى بكري والكاتب الصحفي أسامة شرشر في عزاء الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي، الذي تنظمه مؤسسة روزاليوسف بمقرها بشارع قصر النيل بحضور قيادات المؤسسة.

كما يشارك في العزاء كل من الفنانة شيرين الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف.

وبدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي، الذي تنظمه مؤسسة روزاليوسف بمقرها بشارع قصر النيل بحضور قيادات المؤسسة.

وتوفي مساء ٩ يناير الجاري، الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عامًا بعد صراع مع المرض، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به منذ عام كامل.

وتم نقل جثمان الإبراشي في السابعة والنصف صباح اليوم التالي إلى بلدته شربين بمحافظة الدقهلية، لإقامة صلاة الجنازة عليه، وسط أهله وأقاربه.

كما تم إقامة عزاء له بقريته مساء نفس اليوم وسط أهله وأقاربه.

واشتهر الإبراشي بتقديم عدد من البرامج الناجحة وهي الحقيقة والعاشرة مساءً على قناة دريم 2، وكل يوم على قناة أون، وآخرها التاسعة على القناة الأولى المصرية.