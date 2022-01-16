شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين أعراض متغيرى دلتا وأوميكرون لكورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحظ الأطباء اختلافات طفيفة في أعراض متغير دلتا ومتغير أوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة، وكانت الأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد - مثل التهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف - شائعة بشكل متزايد، لكن السمات المميزة السابقة لفيروس كورونا- مثل الحمى والسعال وفقدان التذوق والشم - قد تضاءلت مع أوميكرون.

في هذا الإنفوجراف، نتعرف على كيفية اختلاف أعراض أوميكرون عن أعراض دلتا ومتغيرات فيروس كورونا السابقة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".