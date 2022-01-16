شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة من خطباء المكافأة لخريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف من الكليات الشرعية والعربية العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بشرط أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

وتستعد وزارة الأوقاف والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للإعلان عن مسابقة وظائف كبرى، وهى المسابقة التى كشف ملامح عنها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، حيث قال وزير الأوقاف: " طلبنا 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل وبالفعل تمت الموافقة من وزارة المالية على التكلفة ونحن قيد الإجراءات النهائية من هيئة التنظيم والإدارة".

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، عن أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من قيادات الوزارة وعدد من قيادات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع آليات الإعلان عن المسابقة والشروط العامة لها والشروط الخاصة باختيار الأئمة وعمال المساجد، لافتة إلى أنه سيتم أيضًا خلال الأيام المقبلة مراجعة الدرجات المالية فى الوزارة ولمن سيتم تعيينهم بالتنسيق مع وزارة المالية.

ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن من بين الشروط المقرر الإعلان عنها والتى ستكون ثابتة ويتم مناقشتها من قبل اللجنة، هى أن يكون المتقدمين لشغل وظيفة إمام حاصلين على تقدير لا يقل عن جيد فى كلياتهم، وسيكون عليهم اجتياز عدد من الاختبارات التحريرية والشفوية، واختبارات فى المواد الشرعية، والتى من المتوقع أن تجرى فى أكاديمية الأوقاف الدولية ومسجد النور بالعباسية.

وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يتم اختبار الأئمة المتقدمين لشغل الوظيفة، فى المستوى الثقافى ومدى الوعى بالواقع والتحديات المعاصرة، وقضايا المجتمع والوعى، مؤكدة أن الوزارة تهدف لاختيار أئمة قادرين على بناء نسقًا معرفيًّا وسطيًّا مستنيرًا ومتفردًا فى الفكر الدينى المعاصر، كما أنه من المقرر أن يتم إخضاع الأئمة الذين سيقع عليهم الاختيار بعد اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية لعدد مكثف من الدورات التدريبية والتأهيلية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، بالإضافة وضعهم فى قوائم الدورات التدريبية المشتركة مع الأزهر الشريف.