محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق مخزن خردة بحي الخليفة وموقف الخسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن حادث حريق حي الخليفة الذي نشب في مخزن للخردة بزقاق القصاص من حارة الأربعين.

وقالت المحافظة، في بيانها، اليوم الأحد، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يتابع الحريق الذي نشب منذ قليل بمخزن خردة كائن في 3 زقاق القصاص من حارة الأربعين من شارع الصليبة بحي الخليفة.

وأضافت أنه تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء بالإضافة إلى فنطاس مطافئ وتم السيطرة على الحريق دون حدوث خسائر في الأرواح.

وفور وقوع الحادث وجه محافظ القاهرة، رئيس حي الخليفة بالتوجه لموقع الحادث بحضور مدير قطاع جنوب القاهرة، ومأمور قسم الخليفة، ورئيس مباحث الخليفة، وقيادات الدفاع المدني، ومدير شرطة المرافق.