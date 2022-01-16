إصابة طالب في مشاجرة بالسلاح داخل مدرسة ثانوي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب طالب، في مشاجرة بين عدد من الطلاب في أحد المدارس الثانوية، بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى مدير قطاع أكتوبر، إخطارا بوقوع مشاجرة بين عدداً من الطلاب في أحد المدارس الثانوية الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث الجنائية بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط طرفيها.

تبين إصابة "يحيي .ح.م"، 17 سنة، طالب بالمدرسة، مصاب بجرح نافذ بالكتف الأيسر، وجرح بطول الظهر، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ويستمع رجال المباحث بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة لضبط مرتكبها.