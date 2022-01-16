فراق انتهى بمأساة.. سيدة تتخلص من حياتها بالحبة القاتلة في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدمت ربة منزل على الانتحار بتناول قرص لحفظ الغلال بالحوامدية؛ لمرورها بأزمة نفسية.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من مستشفى البدرشين باستقباله سيدة تبلغ من العمر 34 سنة أصل إقامتها محافظة كفر الشيخ فارقت الحياة إثر تناولها "حبة الغلة".

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب رجال المباحث بالانتقال إلى المستشفى ومحل إقامة المتوفاة للوقوف على الملابسات كاملة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش قطاع الجنوب، توصلت إلى أن الثلاثينية كانت تمر بأزمة نفسية بعد تشاجرها مع زوجها وتركها عش الزوجية بأكتوبر وتوجها للإقامة لدى أختها بالحوامدية.

أمس السبت، فوجئت أختها بإصابتها بحالة إعياء وقئ شديدة، وأخبرتها بتناولها قرص حفظ الغلال، فنقلتها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة في أثناء إسعافها.

استمع الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، إلى قوال أخت المتوفاة التي أكدت صحة التحريات، وأن أختها أقدمت على الانتحار بتلك الطريقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.