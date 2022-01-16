إخماد حريق في مخزن خردة بالسيدة زينب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أخمدت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، حريقًا هائلًا اندلع في مخزن خردة بمنطقة السيدة وينب.

ويستمع رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب إلى أقوال الشهود؛ للوقوف على أسباب الحريق.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، إخطارًا بوقوع حريق في السيدة زينب خلف مسجد أحمد بن طولون، وانتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء؛ لمحاولة إخماد على النيران على الفور.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها لمساكن المواطنين.