شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توفير صكوك الأضاحى بـ2200 جنيه لصك اللحوم السودانى و3800 للبلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام، بجانب توقيع برتوكول لتوفير صكوك الأضاحى، حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الفقيرة .

وقال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، إن اليوم من أفضل الأيام على مدار العام وهو لحظة توقيع برتوكول صك الأضحية وبعد النجاح الذى تم بين تعاون وزارتى التموين والأوقاف وخلال العام الماضى تم تجميع ما يزيد عن 140 مليون جنبه لصك الأضاحى .

وأضاف جمعة، أنه تم إطلاق صك الطعام والبدء بـ 400 طن وسيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف اسرة اعتبارا من شهر فبراير، وأن صك الطعام سيكون بسعر 300 جنيه ومن الممكن أن يكون من الزكاة أو الصدقات أو كفارة اليمين.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أنه تم الحصول على موافقة وزارة التضامن لطباعة 300 ألف صك ويتم طباعتها حاطا فى مكان مؤمن لمنع التلاعب، وأنه تم ايضا توقيع برتوكول مع وزارة التموين لتوفير صكوك الأضاحى بتوفير 500 طن لحوم من اللحوم السودانية الطازجة وأن سعر صك الاضاحى هذا العام بـ 2200، وأنه لأول مره سيتم توفير صكوك لحوم بلدية وسيتم توفير 10 آلاف صك من اللحوم البلدية بسعر الصك 3800 جنيه .