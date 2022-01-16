شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستمر فى صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى، لليوم الثانى فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة " عن شهر يناير الجارىً وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

‏‎ويواصل بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات يناير وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

‏‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

‏‎كانت وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى قد شكلت لجانا لمتابعة صرف معاشات يناير من بنك ناصر الاجتماعى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات.