شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها. ‏‎- الجوافة 9 جنيهات. ‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎- البسلة 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات . ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‏‎