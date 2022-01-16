نائب "أزهر وجه قبلي" يطمئن على الخدمات المقدمة للطلاب بالمدينة الجامعية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قام الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بجولة تفقدية للمطعم المركزي للطلاب، الأحد، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ م.

واطمأن عبدالمالك، على عمل المدينة بطاقتها القصوى من حيث تواجد الطلاب المقيمين بها، والحرص على راحتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم؛ وتفقد المطبخ الطهي، للتأكد من جودة و نضج الطعام ومطابقته للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها والتأكد من الأوزان المقررة، وتابع مخزن المواد الغذائية للتأكد من تاريخ الصلاحية، مشددا على ضرورة تقديم معاملة جيدة للطلاب.

وأكد أن مكاتب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وقيادات المدينة مفتوحة لتلقي أي شكوى أو مقترحات للطلاب، وأشاد بالمجهود المبذول من إدارة المدن الجامعية للوجه القبلي وجميع العاملين، من الالتزام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تفقد الأحد، أعمال الامتحانات بكليات أصول الدين والدعوة وكلية اللغة العربية وكلية العلوم والصيدلة بنين و بنات بأسيوط، لضمان حسن سيرها و ضمان اتباع التعليمات التي وضعها مجلس الجامعة.

ووجه عبدالمالك، عمداء كليات الفرع بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتعقيم قاعات اللجان، والتأكد من استيفاء أماكن عقد الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعى، وشدد على إجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر لجان طبية تحسبا لأى ظروف طارئة.

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