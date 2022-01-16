النزل البيئية.. اشتراطات يجب معرفتها قبل بناء فندق سياحي بيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حددت وزارة البيئة المصرية مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي يجب الحرص عليها عند التفكير في إنشاء فندق بيئي يتوافق مع المعايير البيئية التي تحد من التلوث.

وتأتي تلك الاشتراطات تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقرار رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.

وفيما يلي الاشتراطات الواجب اتباعها لممارسة هذا النشاط:

1- الاعتماد على التصميمات الهندسية "العمارة البيئية" المناسبة مع طبيعة المنطقة وأسلوب بناء السكان المحليين بالمنطقة والاعتماد في الخامات ومواد البناء المستخدمة بجانب الألوان والمقاييس من البيئة الطبيعية المحيطة طبقا للموقع (أي يتم بنائه على النمط المحلي).

2- لا تتعدى المساحة المخصصة للفندق شاملة كافة الخدمات والمساحات الخضراء وخلافة 10% فقط، أي أن الكثافة البنائية الصافية 7% من مساحة الموقع وذلك بمناطق الكثافة المنخفضة و4% بالمنطقة الانتقالية خارج المحمية و2% بالمنطقة الانتقالية داخل المحمية.

3- أن يكون الحد الأقصى لارتفاع المباني هو "دور أرضي + دور أول" وبحد أقصى 7 أمتار وأقصى طول ضلعي للمباني المتصلة لا يزيد عن 30 مترا.

4- الالتزام بمسافة حرم الشاطئ والمحددة والمقاسة من خط أعلى مد وبالحد الذي تسمح طبيعة الأرض وعمق المسافة المخصصة للاستثمار وتكون ثابتة ومحددة للمنطقة الواحدة (الحد الأدنى 30 مترا وذلك طبقا لتعليمات وزارة الدفاع).

5- الاستعانة بالعمالة المحلية خلال مراحل الإنشاء والتشغيل وكل خدمات السائحين فيما بعد عملية البناء (أي تعظيم فرص العمل المتاحة لأبناء المجتمعات المحلية في المنطقة سواء عاملين/ إداريين/ مرشدين/ طهاة.. ).

6- تطبيق أحدث تكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية (يقلل استعمال الطاقة) وكذلك ترشيد استخدام المياه من خلال معدات تنظيم التدفق وإعادة استخدام/ إعادة تدوير المياه (حيث يتم فلترة مياه الصرف الصحي للدرجة المقبولة زراعياً واستخدامها في ري النباتات بالموقع).

7- تطبيق أساليب إدارة المخلفات الصلبة والسائلة متضمنة إعادة الاستخدام وطرق إعادة تدوير المخلفات ومعالجة الصرف الصحي.

8- وجود شبكة من المسارات والممرات التي تمكن النزلاء من معايشة تجربة التعرف بأنفسهم على الموارد الطبيعية والثقافية بالمنطقة من خلال (لوحات إرشادية توضيحية، مسطحات طبيعية لممارسة المشي تكون ممهدة باستخدام الحصى المطحون أو الصخور المسطحة والمجلوبة من البيئة المحلية).

9- نظم التهوية.

10- التخلص السليم والآمن بيئيا من مخلفات الهدم والإنشاء في الأماكن المخصصة لذلك.

11- تجنب استخدام كافة المواد الخطرة والسامة.

12- دراسة الجدوى الخاصة بالفندق (أي تصميم الفندق يجب أن يكون وفقاً لبحث تسويقي يحدد فئة العملاء المستهدفة ومعرفة مدى قوتهم الشرائية وتوقعاتهم واهتماماتهم الترفيهية ليتم مراعاة هذه الاحتياجات والتوجهات في التصميم).