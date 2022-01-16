20 فبراير.. الحكم في طعون متهمي "أحداث مسجد الفتح" على أحكام السجن المشدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعون 38 متهما في أحداث مسجد الفتح على أحكام السجن المشدد الصادرة بحقهم لجلسة 20 فبراير.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.