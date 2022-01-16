بأسلوب المغافلة.. ضبط عصابة بتهمة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة – وقصع الأسلاك" مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب " 11"واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة منوف وأرشدوا عن المسروقات وهى (11 دراجة نارية من بينهم 6 دراجات مُبلغ بسرقتها – وباقى الدراجات مطموسة الموتور والشاسيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية .