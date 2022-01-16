سقوط أكبر تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من موظفى معرض لتجارة السيارات بسابقة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه في 12 حكما بالحبس 20 سنة في قضايا نصب وشيكات بدون رصيد بالحضور للمعرض محل عملهما لعرض سيارة ملكه للبيع مقابل مبلغ مالى 300 ألف جنيه وتحصله منهما على مبلغ 200 ألف جنيه كمقدم تعاقد لشراء السيارة وتحرير عقد بيع ابتدائى لحين إنهاء إجراءات البيع، وقيامه بترك السيارة بصحبتهما وانصرف، وعقب ركن السيارة تم اكتشاف سرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مالك السيارة وراء ارتكاب واقعة السرقة، ومن خلال تكثيف جهود فريق البحث الجنائى أمكن التوصل إلى اختباء المتهم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين وعقب ذلك قام بإعادة بيع السيارة لأحد الأشخاص، بموجب عقد بيع نهائى مقابل مبلغ مالى، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغين على شراء سيارة بمبلغ 150 ألف جنيه وتسجيلها باسم زوجته واقتسامه باقى المبلغ المستولى عليه مع المتهمين.

وباستهدافهما وزوجة المتهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقرت الأخيرة بعلمها بواقعة النصب وقيامها بالاشتراك مع باقى المتهمين بارتكاب وقائع مماثلة، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى وسيارة من متحصلات واقعة السرقة .

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين وأقروا بارتكابهم 3 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.