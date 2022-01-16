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هيئة الدواء تكشف روشتة الوقاية من الأمراض الشتوية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة التى تجنب الأشخاص الإصابة بالأمراض الشتوية.

وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن الوقاية من الأمراض الشتوية من خلال اتباع النصائح التالية : 

 

​1-  لا تهمل أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​

2- جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.​

3- لا تتوقف عن ممارسة التمارين .​

4- تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.

​ 5- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن

6-أكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.​

7- أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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