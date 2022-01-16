شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف روشتة الوقاية من الأمراض الشتوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة التى تجنب الأشخاص الإصابة بالأمراض الشتوية.
وأوضحت هيئة الدواء أنه يمكن الوقاية من الأمراض الشتوية من خلال اتباع النصائح التالية :
1- لا تهمل أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.
2- جدد هواء المنزل دائماً، ولا تهمل تدفئة جسمك.
3- لا تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية.
4- تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد.
5- اهتم بتناول غذاء متنوع ومتوازن
6-أكثر من تناول البرتقال والليمون، والأغذية الغنية بفيتامين سي.
7- أكثر من تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل.